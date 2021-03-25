全球半導體產業蓬勃發展，上游材料廠商-日商巨菱精密化學公司，因應半導體產業在台灣及亞太巿場成長及未來發展需求，決定加碼投資台灣、在台中港區砸下46億元重金興建工業級過氧化氫製造工廠，新廠於今（25）日正式動土，預計2022年12月完工營運，產值可望倍增。

巨菱精密化學台中港新廠今日舉辦動土典禮，由該公司董事長石川宏道主持，經濟部加工出口區管理處長楊伯耕、中港分處長梁又文、關務署台中關關務長劉莉莉、交通部航港局中部航務中心主任張家豪，及經濟部投資台灣事務所營運長陳明珠等到場致賀，並應邀執鏟。

巨菱公司為日商三菱瓦斯化學株式會社於89年在中港加工出口區設立，從事半導體及液晶面板產業製程使用之電子級先進化學品專業生產，屬於產業供應鏈之上游材料商。2014年，巨菱公司看好台灣經濟發展，加碼在台投資15.6億元擴增產能，並於中港加工區增建研發大樓藉以強化本地的研發能量。

為了掌握未來半導體產業成長的趨勢，提升產銷的效率及降低營運成本，經2年評估後，決定深耕台灣市場，擴建新廠生產工業級過氧化氫及電子級化學品原料。

經濟部加工處長楊伯耕致詞表示，當初巨菱公司要擴廠時，中港加工區無適合的設廠用地，經加工處中港分處協助轉介，最後擇定鄰近中港加工區的台中港石化工業專區興建新廠。新廠將直接在地生產半導體產業所需化學品，並將日本先進製程技術轉移到我國，不但降低半導體產業原料大部份依賴國外進口的風險，亦讓產業供應鏈更加完整。

楊伯耕進一步表示，巨菱公司預估到了2026年，中港加工區廠與台中港西碼頭新廠合併年營收可成長2倍以上，相信在巨菱再度加碼投資台灣，加上巨菱創新研發的精神，定能讓國內半導體及液晶面板產業蓬勃發展，為國內科技產業、廠商及政府團隊共創多贏局面。

(工商 )