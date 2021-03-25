2021UBA大專籃球聯賽4強決賽落幕，數千名球迷湧進台北小巨蛋，為義守大學男籃隊加油打氣，儘管義大男籃隊僅交出殿軍成績，但在8強賽中受傷的呂威霆，於最後決賽中負傷上場，展現出運動家精神，榮獲今年度UBA「得分王」，送給自己和球隊一份珍貴禮物。

相較前三名學校引進外籍球員助威，義大男籃球員均為全本土，在身高條件相對弱勢情況下，仍堅持奮力拚鬥，贏來許多讚賞，運動精神可謂第一名，更因此累積超高人氣，不乏遠從北中南前來的球迷特地到場支持，賽後球迷會也久久不捨散場，留下本屆球季美好佳話。

義大男籃隊最終無緣冠軍戰，教練謝玉娟在賽後鼓勵球員「人生要有一點缺憾，才會更努力去追尋完美」，該影片貼文在FB粉專上引起熱烈迴響，並在球賽中被主持人引為經典語錄，幾天內湧入千7000多人次按讚支持，意外引起轟動，形成另一股球迷風潮。

碩二呂威霆在他UBA生涯最終戰，繳出23分、11籃板的亮眼成績，賽後受訪時雖對無法幫球隊拿下冠軍，難免遺憾，但回首在義大的6年生涯，他由衷感謝義大校方、教練和隊友。

2021UBA小巨蛋賽後，三位義大球員將畢業，除了呂威霆將挑戰職業隊，對籃球還有夢的吳彥侖也有意挑戰教練舞台，至於陳孝禹的好歌喉則留給球迷難忘的回憶；未來，在8強賽中扮演「小兵立大功」的劉承彥、王正文與蒲國倫等新生代球員，可望接棒嶄露頭角，期許明年再進軍小巨蛋！

(中時 )