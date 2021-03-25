西濱快速公路清水段橋下揚塵嚴重擾民，公路總局將以植披等方式改善問題。（陳淑娥攝）

西濱快速公路是南北往來要道，其中台中市清水區海口路至護岸路間橋下，因無植披等防塵設備，致易因天候影響產生風沙走石，東北季風時，更讓高美地區居民深受其害，騎士也慘遭風沙之苦，立法院副院長蔡其昌25日會勘要求改善。公路總局表示，將在安全島頭前進行景觀營造，以植披、碎石抑制揚塵，並落實植披養護工作，預計年底可完工。

立法院副院長蔡其昌25日邀集公路總局第二區養護工程處長劉世桐、台中工務段段長郭純鑑、市議員楊典忠及高美里長林永芳等人進行會勘，爭取200萬元經費進行植披改善作業。

蔡其昌表示，西濱橋下因無植披造成嚴重風沙，騎士行經到此只要一陣沙塵，眼睛就易沾染風沙而影響行車安全，對附近住戶也造成極大不便，屋內擺設一摸就失一層厚厚的沙，時不時就得清掃沙塵。

台中工務段長郭純鑑指出，該路段先前曾種植綠被、灌木，但實在因風勢太大造成植披無法存活，此次改善後將會落實植披養護工作，範圍為橋墩P21至P68，為高北里至高美里路段，將在安全島頭前進行景觀營造，島頭後以植披、碎石來抑制揚塵，預計年底可完工。

高美里長林永芳說，該路段因海風侵擾，用路騎士若無穿戴全罩式安全帽，眼睛就容易跑進風沙，甚至摔倒，期盼未來能順利抑制風沙，讓騎士、居民有更舒適的用路及生活環境。

蔡其昌表示，他爭取200萬元預算，改善西濱橋下清水路段揚塵問題，降低風沙侵擾，同時也美化路口意象，未來大家一起努力繼續優化地方環境。

(中時 )