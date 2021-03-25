新北市中和員山公有市場歷經半世紀的輝煌，因居民的生活型態改變，已沒落蕭條。為活化市場用地，新北市議員張志豪多次在市長施政總質詢及業務質詢時，爭取改建成停車場，滿足民眾停車需求，市府最終同意，員山公有市場確定改建成停車場。

張志豪今（25日）邀集經發局何怡明局長、交通局停車管理科科長、員山里藍國鐘里長等人，針對活化期程進行說明。經發局表示，今年年底契約期滿後，將停止市場使用及攤位收回，預計2022年2月進行相關拆除作業並交由交通局作為臨時停車場。

張志豪表示，針對員山市場活化案，上任兩年多來光是會勘、協調會、質詢、提案不下數十次，如今確定暫時改建成停車場，對於里民和大員山區發展來說是相當正面。

張志豪說，市場活化案應分為兩階段做規畫，初步先朝臨時停車場規劃，但長期目標仍有賴立委江永昌協助爭取前瞻預算，將員山公有市場改建為結合托嬰、托幼、長照、里民活動中心的多目標大樓，才能將土地活化極大化。

張志豪說，在他的努力推動和市府配合下，將於3月31日由市場處召開公開地方說明會，將針對市場活化期程向民眾和攤商做詳細說明。張志豪表示，按照期程規畫，明年2月市場拆除後，相關工程約2至4個月，預計明年年中停車場將可完工，將能有效紓解里民停車需求。

(中時 )