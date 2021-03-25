往年熱鬧的千人剖蚵體驗，今年將縮小規模至120人。（李金生攝）

金門石蚵小麥文化季去年因疫情停辦，金寧鄉公所決定今年恢復舉辦，活動時間自4月11日起至5月22日。在古寧頭和平紀念公園登場的開幕主活動將招商30個攤位，即日起至3／28下午1：30受理報名，歡迎美食和文創相關業者共襄盛舉。

金寧鄉長楊忠俊表示，今年石蚵小麥文化季活動主打與地景結合，除有隨風搖曳起伏的金黃色麥浪和遼闊的海上蚵田外，還規畫麥田滑步車闖關體驗、互動式田間裝置藝術等多個新單元，適合親子漫遊慢遊。

同時，今年也規畫與社區發展協會合推日常生活體驗單元，包括金寧鄉安岐社區發展協會的「紅龜粿」手作和慢遊聚落，以及古寧頭社區發展協會探索石蚵林活動，進一步強化與大地的連結關係，建構更在地化的人文內涵。

往年，較好也叫座的千人剖蚵體驗，今年考量疫情，將縮小規模至120人，並以競技和樂趣為規畫重點，獎品也較過去豐厚。

相關招商和活動報名的詳細內容，可洽報名專線：0952-117950湯小姐，或上金寧鄉公所網頁查詢。

(中時 )