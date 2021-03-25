高雄監獄爆發性虐待醜聞，6名受刑人涉嫌聯手對一名長相陰柔、體型瘦小的男子甩巴掌、捏乳頭、打手槍、甚至踐踏生殖器，均辯稱「只是性騷擾」。高雄地院審理後認定，6人罪行屬洩慾的強制猥褻行為，依強制猥褻等罪判6人4年5月至7年不等徒刑，可上訴。

一名個性陰柔、內向，被同房獄友惡意取「妹仔」、「三八」等綽號，2018年5月21日傍晚5點多，該受刑人僅著內褲坐在牢房裡看書，同房的顏姓房長躺在他旁邊休息，故意先用左手控制他的手後，再用右手去摸受刑人的下體。該受刑人奮力掙扎，同房其他獄友非但不制止，還冷眼訕笑，顏男變本加厲、替該受刑人打手槍，還玩弄他的奶頭長達1分半。

同房獄友不但見死不救，還有樣學樣，事發隔月許姓受刑人甚至強行掰開該受刑人的雙腿、直接踩踏他的生殖器，其他獄友也集體猥褻他，甚至摀住他的嘴不讓其聲張。

該受刑人長期受虐後出現異狀，被監所人員發現，調閱舍房監視器後才發現惡行，將相關人等移送法辦。該受刑人表示，迫於同儕和顏男身為房長的壓力，才不敢聲張。

顏男等人則否認犯行，辯稱自己只是幫該受刑人拉筋，是在玩，只是性騷擾。其他獄友則坦言怕被排擠，所以才一起霸凌該受刑人。

法官認為，顏男身為房長，負責協調舍房內受刑人生活秩序並代表該舍房受刑人與監所主管溝通，具有一定權力，對該受刑人打手槍的行為不只是性騷擾，屬於洩慾的強制猥褻行為，最後依加重強制猥褻、強制等罪判涉案6名受刑人各4年5月至7年不等徒刑，全案可上訴。

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(中時 )