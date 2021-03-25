永平工商親善大使社指導學生美姿美儀，成為校園內的男神、女神製造機。（邱立雅攝）

永平工商的親善大使社訓練一批禮賓選手，擔任桃園大大小小活動現場禮賓工作，甚至還推出學生投入選美賽事，訓練膽量與開拓眼界。指導老師林郁芬表示，親善大使社團課程紮實，固定邀請業師指導美姿美儀、口條談吐，參加社團之後所有人煥然一新，堪稱是校園內的男神、女神製造機。

親善大使社目前約有20名選手，參加桃園地區大大小小活動擔任禮賓人員，舉凡動土典禮、跨年活動、飯店剪綵，都可以看到永平工商親善大使的身影，幾乎周周都要出任務，行程滿檔。林郁芬表示，校內外有諸多活動讓學生有很多機或磨練，同時也鍛鍊學生的自信與膽量。

參加親善大使社的學生訓練嚴苛紮實，首要先學會站姿跟微笑，林郁芬說，只要不駝背、站得直挺氣質自然浮現，微笑更是帶給人好印象的法寶，學生們必須練習貼牆站立，還要咬吸管練習露8顆牙齒的完美微笑，或是找出最適合自己的微笑角度。接著再雕琢妝髮，務求髮型乾淨清爽，最後穿上親善大使社獨有的旗袍或西裝，瞬間顯露出優雅自信的氣質。

「學長姐超嚴格。」親善大使社學生們表示，學長姐們會帶著他們一起練習，雖然訓練過程嚴格，但成果讓人驚喜，也讓他們很崇拜學長姐。學生吳淯婷、林苡晴兩人甚至還參加過校外選美，還成功晉級決賽。兩人笑說練習穿高跟鞋是最困難的部分，希望未來有機會可以從事平面模特兒工作。

(中時 )