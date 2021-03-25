NBA美國職籃入場解禁，讓你很不得出國一睹明星射手的風采嗎？RhinoShield犀牛盾近日也打開歐洲市場，開始推出NBA聯名款防摔手機殼，喚起全世界蠢蠢欲動的籃球魂！

RhinoShield犀牛盾亞太區品牌總監Eve表示，一直以來犀牛盾持續與熱門的授權圖像或明星名人合作推出特色圖款，但是這次與NBA合作推出的圖款，防摔殼共有65款、AirPods保護套則有13款，數量絕對可以說是名列前茅。這不僅重現運動賽場的百花齊放，更是為了回應球迷的需要。 球隊圖款包含擁有廣大支持者的洛杉磯湖人、金州勇士、邁阿密熱火，還有經典的芝加哥公牛、費城七六人，以及動向值得密切注意的洛杉磯快艇、密爾瓦基公鹿等，共有超過15支球隊授權推出圖款。未來也會再加入更多球隊，敬請期待！支援Mod NX 邊框背蓋兩用手機殼，以及SolidSuit 防摔背蓋手機殼，因應iOS與Android手機用戶，無論是iPhone12系列，或是Samsung等熱門型號皆有提供。

球隊的標誌對球迷來說擁有最為鮮明的印象和深遠意義，這波聯名活動中的所有球隊，都有推出經典的Logo款，將球隊的重要精神象徵印製在手機殼背蓋上，恰到好處的比例加上飽和的經典代表色，將圖騰樣式忠實呈現，再搭配NBA的官方標誌，喚起最單純熱血的籃球魂。在AirPods保護殼部分，則以Logo圖款為主展現。

球場上的速度與力量，是人們沈醉於其中的另一大因素，熱血廝殺款設計採用各隊官方色系搭配，以撕紙的動態、聲音想像和強烈視覺衝擊，重現球員們在場上廝殺的緊張刺激，讓粉絲感受到球員熱血奮戰的氣氛。熱血廝殺款配色吸睛搶眼，不僅有大面積球隊配色，還有超擬真的紙張皺褶與撕裂白邊設計，喜歡獨特設計的球迷絕對不能錯過。

如果是喜歡簡約質感的球迷朋友，擔心運動風格配件太過活潑、缺乏正式感，特別推薦低調但是各項元素通通有的 主場配色款款式。簡約的方塊設計中，以單純線條勾勒出球場標線、象徵籃球的簡化圓點設計、並採用官方配色和必不可少的球隊Logo，在手機殼秀出了你的主場優勢！

目前NBA X RhinoShield聯名款僅在歐洲國家販售（法國、德國、西班牙），台灣球迷朋友也可以上RhinoShield犀牛盾的官方網站與粉絲頁集氣許願，或者參考近期甫上市的熱門新款)台灣籃壇P .LEAGUE+的聯名及個人化商品，讓對籃球的熱愛能夠不分國界、跨越時區持續燃燒！

(科技)