新鋼去年稅後淨利為0.75億元、年增59.57％ 18:332021/03/25 工商 林憲祥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新鋼（2032）去年稅後淨利為0.75億元、年增59.57％，每股稅後淨利0.58元，優於前年的0.36元。 燁輝去年稅後淨利為7.35億元、年增152％ 高興昌去年稅後淨損0.32億元 每股稅後淨損0.16元 (工商 ) #新鋼 #稅後淨利 #營收 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陽明去年全年獲利119.77億元 第四季單季獲利破百億 18:002021/03/25 財經 101去年稅後淨利幾近腰斬 每股盈餘降至1元以下 來到0.87元 15:092021/03/25 財經 太設去年每股稅後純損0.15元 仍大方發0.4元股利 19:412021/03/25 財經 《電腦設備》西勝去年每股轉虧2.11元 今年營收拚增逾2成 10:002021/03/25 財經 全球傳動去年轉虧為盈 EPS回升至0.96元 10:332021/03/25 財經 《半導體》旺矽去年營運創3高 每股賺8.41元、擬配息4.5元 15:232021/03/25 財經 喬福去年每股虧損0.24元 從資本公積提撥 每股發現金股利0.5元 18:172021/03/25 財經 《半導體》訊芯去年獲利近4年高點 每股賺6.88元 08:012021/03/25 財經 《資訊服務》東捷資訊去年每股賺2.41元 擬配息2元 08:522021/03/25 財經 興鋼昌鋼鐵斥資8億元在彰濱工業區線西區建廠 25日舉行開工動土 15:402021/03/25 財經 投資看好彰濱廠商激增破千家 興鋼昌鋼鐵斥資8億元建新廠 18:342021/03/25 寶島 財經熱門新聞 【長榮輪卡運河】1秒損失10幾萬美元？內行曝船長下場 - 財經 父子之爭愈演愈烈 東元阿嬤挺孫：支持董事會世代交替 - 財經 - 工商 台積電30年磨技術 張忠謀一句話 揭英特爾跨晶圓代工下場 - 財經 【長榮輪卡運河】長賜號運河擱淺 行家揭關鍵：長榮反而能求償 - 財經 恐怖 台積電350億大逃殺嚇死散戶 用這1招還有救 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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