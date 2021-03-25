新鋼（2032）去年稅後淨利為0.75億元、年增59.57％，每股稅後淨利0.58元，優於前年的0.36元。

燁輝去年稅後淨利為7.35億元、年增152％
高興昌去年稅後淨損0.32億元 每股稅後淨損0.16元

(工商 )

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