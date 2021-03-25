力晶積成電子製造股份有限公司在銅鑼科學園區投資興建2座12吋晶圓廠，25日開工動土，將提供更具競爭力的晶圓代工服務。（何冠嫻攝）

力積電在苗栗投資2780億元在苗栗銅鑼興建2座12吋晶圓廠，25日動土開工，預計2023年起分期投產，將成為成熟製程半導體晶片最大最新的製造基地，也將為地方帶來約3600個工作機會，可間接促進在地協力廠商發展。

25日力積電董事長黃崇仁邀請總統蔡英文、行政院副院長沈榮津、經濟部長王美花、苗栗縣長徐耀昌、美國在台協會處長酈英傑、立委柯建銘、陳超明、議長鍾東錦、副議長李文斌等人出席新廠動土開工典禮。

黃崇仁表示，力晶25年前在竹科興建第1座8吋晶圓廠，歷經全球金融風暴、DRAM產業洗牌、償還巨債再到成功重組，浴火新生的開工儀式對7000員工意義重大。對於銅科新廠的經營策略，獨創以反摩爾定律，即著手改變晶圓廠承受的財務、技術和營運風險等失衡的供應鏈結構，建立利潤共享、風險分擔的合作模式，讓半導體產業永續健康發展，預定自2023年起分期投產，在竹苗地區增加3000多個優質工作機會，滿載時年產值逾600億元，將開創反摩爾定律的半導體產業新局。

蔡英文也感謝黃崇仁用投資展現他對台灣的信心，對於促進臺灣半導體產業的發展，有非常重要的貢獻。

徐耀昌指出，縣府團隊的工商發展處、工策會與相關社團，都高度重視招商引資，只要有廠商要到苗栗投資，立即啟動一條鞭且最具效率的服務機制，更及時把力積電留在銅科，新廠2022年底至2023年間啟用後，除工作機會，同時還帶動周邊和協力廠商發展。

徐耀昌說明，接任縣長6年多來，招商引資有397家企業、投資總金額突破9610億元，將持續穩定朝「破兆」目標邁進，提供完善投資環境吸引高附加價值產業進駐，創造就業機會留住青年帶動地方發展。

(中時 )