雞排妹（鄭家純）經歷性騷疑雲風波後，工作似乎沒受影響，最近將推出新書《深夜保健室》的她，為了幫忙宣傳，特地穿上性感護士服，上露下開高衩，讓她的火辣身材全被看光，網友看了都快噴鼻血。

雞排妹主持的網路節目《深夜保健室》，因為不改大尺度的風格，加上會探討專業的保健知識，深受網友好評，現《深夜保健室》也要推出新書，她換上性感護士服，低胸設計讓雪白E乳呼之欲出。

雞排妹化身最辣護士。(圖／翻攝自IG)

下半身超短裙還開高衩，搭上白色吊帶襪，一雙美腿和絕對領域全看光，她還擺出各種撩人姿勢，引起網友暴動，「想住院」、「哪裡可以預約看病」、「我好像有點發熱了」、「突然好想打針」。

雞排妹擁有甜美外型和傲人魔鬼身材，加上作風大膽，吸引不少粉絲喜愛，IG有超過97萬人追蹤，之前她自揭在尾牙遭到性騷擾，被翁立友襲臀，又遭該公司老闆低級言語騷擾，引發兩極議論。

而翁立友在上月5日召開記者會否認性騷後，歷經1個月沈澱，也漸漸走出陰霾，推出新專輯《放你飛》，而雞排妹則是持續工作，和在社群與粉絲互動，之前她也在臉書募集性騷、性侵真人故事，希望透過策展讓陽光照進性騷、性侵暗角，同時也強調展覽不收門票，籌備過程不會有募款，也不會與任何團體、基金會、政治人物合作辦展。

(中時新聞網)