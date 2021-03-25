南桃園這幾天傳出陣陣爆破聲，民眾議論紛紛是不是「試射飛彈？」「水庫發射燃焰劑人工造雨？」甚至還有人聽到爆破聲後看見大批消防車出動，以為出大事。據了解，桃市消防局目前在新屋反恐訓練中心進行民安演習預演，本就會出動消防車，爆破聲推測為國軍戰備訓練所致。

25日上午傳出多次疑似砲擊的巨響，聲響從新屋、楊梅一直到龍潭，遠至新竹縣都聽得到，讓民眾議論紛紛，懷疑是中科院試射飛彈、水庫在人造雨、打雷地震，還有楊梅民眾表示在聽到隱隱約約的砲擊聲後，看見街上出現大量消防車，以為出大事嚇壞了。

消防局表示，街頭出現大批消防車是因為了即將而來的民安演習場勘，民安演習為每年度的防災演習，將動員市政府各局處，針對天然災害舉辦模擬情境演練，今年選在新屋反恐訓練中心舉辦，預計在4月1、7日預演，4月8日正式演練。

至於傳出的砲擊聲疑似與最近國軍國軍第1季戰備任務訓練實兵演練有關，本月為國軍第1季戰備任務訓練，本周起至25日為實兵演練周，其中桃園位於第3作戰區，以模擬對敵空中攻擊進行防空接戰操演為主。

軍方透露，此次的實兵演練的部屬地點並未公開，民眾聽到的聲響若在晚間應為夜間機動的聲音，白天應是航特部直升機起飛前往三鶯棒球場進行熱加油任務，軍方澄清本周只有實兵，未有實彈任務，陸軍司令部也沒有實彈訓練。

(中時 )