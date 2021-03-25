台南市教育局今天表揚213校350名模範兒童，安南區安慶國小六年級張彥伯，出生早產造成腦痲、肢體及智能受損，但他不受多重障限制人生，從來不覺自己跟別人有不一樣，想當廣播主持人也拍片當youtuber，今年獲選台南市模範兒童也已通過教育部總統教育獎複審。

台南市110年度模範兒童表揚大會今天在私立慈濟高中活動中心舉行，市長黃偉哲頒獎表揚全市213校350名模範兒童，並一一合影留念。

安慶國小的張彥伯克服多重障礙表現，成為許多同學表率，今年也被推選為安慶國小模範生，讓爸媽既感動也開心。他說，自己興趣很多，喜歡廣播也喜歡拍片，常拿手機記錄自己和家人的生活點滴，上傳影片化身youtuber，但他苦笑，「都沒什麼人點閱！」

今年市府特別準備融入台南歷史文化、教育及自然生態等特色之創意雷雕DIY相框作為獎品，由黃偉哲市長親自頒給模範兒童獎狀並與模範兒童合影留念，期勉每一位模範兒童「允文允武愛為伍，品德兼備樂閱讀」。

教育局鄭新輝局長表示，肯定所有認真學習，努力上進的各位同學，也期勉所有同學將良善品格發揮更大影響力，成為善的循環，勇於迎向挑戰，未來在社會闖出一片屬於自己的天地。

(中時 )