興鋼昌鋼鐵股份有限公司斥資8億元在線西鄉彰濱工業區建廠。（吳敏菁攝）

興鋼昌鋼鐵股份有限公司斥資8億元在線西鄉彰濱工業區建廠。（吳敏菁攝）

台商回流工業土地搶手，彰濱工業區近兩年新投資廠商就多達150家，興鋼昌鋼鐵股份有限公司也斥資8億元在線西鄉彰濱工業區建廠，25日舉辦開工動土，擴大生產能量，主要是重大工程需求讓鋼結構需求成長，預估未來每個月產能約2000公噸。

興鋼昌鋼鐵工廠占地1萬多坪，縣長王惠美感謝老董事長洪明山40幾年來，留在彰化縣扎根打拚，傳承第2代董事長洪敏芳，更大手筆投資成立興鋼昌鋼鐵公司，為彰化注入新的活力，更為台灣的經濟繁榮開啟新猷。

興鋼昌指出，因台商回流，政府還有重大工程的投資，鋼結構需求成長，將配合公共工程及商辦大樓廠房的鋼結構需求為主，預估未來每個月產能約2000公噸，加上鋼結構的後續處理，產能滿載。

目前，彰化縣通過經濟部投資臺灣3大方案，包括有「台商回台專案」、「根留台灣企業加速投資行動方案」、「中小企業加速投資行動方案」，共計有97家企業通過審查，總投資金額達586.41億元，將為彰化產業帶來新生的動力，

縣長王惠美表示，縣府以單一窗口來服務需要的企業，期許有更多的企業願意選擇在彰化投資，創造更多產值與工作機會。

彰濱工業區王志明主任表示，彰濱占地3643公頃，是台灣最大工業區，目前有900多家公司前來投資，近2年多，新投資廠商有150餘家，未來陸續交地後，即可突破千家廠商。

縣府經濟暨綠能發展處表示，為提升在地產業全球化競爭力，積極推動地方型SBIR計畫，協助提升技術研發能力及產業升級轉型，並開辦彰化縣幸福圓夢貸款，提供中小企業最高300萬元貸款額度，幫助企業及個人解決資金上的需求。

(中時 )