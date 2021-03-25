迪士尼系列多芬小鹿斑比禮盒組，359元。（多芬提供）

迪士尼系列多芬薰衣草舒緩沐浴乳，169元。（多芬提供）

迪士尼就是熱銷保證，沐浴保養品牌多芬，去年發表限量款小熊維尼禮盒造成瘋搶7日內完售，今年再攜手迪士尼發表聯名組合，讓因疫情無法出國的消費者，可以透過入手萌商品，療癒心靈。

經典多芬沐浴乳與經典角色米奇米妮合作，髮品則和俏皮機智的奇奇蒂蒂、勇敢自信的小飛象、還有清新可愛的小鹿斑比合作，超人氣角色穿戴粉嫩櫻花造型，讓洗護系列更添樂趣。

此外，多芬植萃洗髮系列採用日本保養新概念，將植物精華油化成的花瓣加入洗髮露中，全系列零矽靈配方，多芬植萃洗護髮系列這次針對不同髮質，分別搭配不同的限量迪士尼娃娃一起賣萌，包括乾性毛燥髮質適用的「櫻花柔順保濕洗髮露」搭配奇奇娃娃；適合扁塌髮質的「藍風鈴豐盈蓬鬆洗髮露」搭配小飛象娃娃；油性髮質適用的「橙花清爽淨化洗髮露」，搭配小鹿斑比娃娃；油性髮質適用的「蜂蜜安瓶精華護髮油」搭配蒂蒂娃娃，除了各大通路相繼上架外，品牌也與全聯特別合作，購買指定兩款洗髮限定組合，加碼再送限量聯名化妝包。

不讓洗髮系列專美於前，滋養柔膚沐浴乳搭配米妮娃娃；清爽水嫩沐浴乳則搭配米奇娃娃，聯名系列讓人直呼卡哇伊，不同沐浴系列亦有不同包裝，就是要搶攻卡通商機。

(中時 )