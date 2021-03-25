桃園市空服員職業工會2019年間發起罷工，長榮航空在罷工第二天隨即提告向工會13名幹部求償3400萬元，被勞動部認定為不當勞動行為，要求長榮在官網公告不當勞動裁決書。長榮提告抗罰，台北高等行政法院認為長榮確實妨礙罷工活動，原裁決不違法，判長榮敗訴，可上訴。

長榮與工會多次協商仍無法達成共識，桃園市政府3度勞資調解也不成立，工會遂於2019年6月20日發動罷工，長榮則在罷工第2天對工會理事長、幹部等13人提起民事損害賠償訴訟，請求連帶賠償3400萬元，工會則於同年9月17日向勞動部申請認定為不當勞動行為。

勞動部於2020年2月21日裁決決定，長榮提告行為構成《工會法》定義的不當勞動行為，命長榮收到裁決決定書後的5日內，要在「長榮航空企業入口網站」首頁刊登裁決主文14日以上，並將公告事證存查。長榮不服提行政訴訟，請求撤銷原裁決決定。

北高行認為，長榮在罷工第2天就以概括認知、尚無具體損失的金額，作為求償標的，起訴時間點就已不恰當，且罷工有經工會會員投票通過，屬集體勞動行為，而非會員個人行為，就算有相關責任，原則上應由工會概括承擔，長榮卻急於在罷工第2天將13名幹部列為被告，應屬於《工會法施行細則》所指「顯不相當之民事損害賠償訴訟」。

北高行指出，罷工行為屬工會活動的一部分，長榮提起民事訴訟，對工會成員分別施加訴訟上、財產上及精神上的壓力，以打擊、妨礙罷工活動為目的，是不當影響、妨礙罷工活動，勞動部認定構成不當勞動行為，於法不無不合，遂判長榮敗訴。

(中時 )