文化部25日公布「國際影音串流平台」採購案審查會議結果，公視所提計畫經全體審查委員進行書面審查後，認為未能符合採購基本需求，審查結果為「不通過」。

文化部表示，國際影音平台案為國家重大使命，屬文化部重點工作項目，採購金額達巨額採購，考量公視長期製作優質新聞節目，品牌形象鮮明，經完備法律程序後，以限制性招標方式發函邀請公視提案。

文化部指出，採購需求書明確註明保障新聞節目獨立自主。另基本規格需求部分，則請公視應設立獨立並具國際傳播專業之專責經營團隊、專屬影音製播及辦公行政作業空間，且相關經費應設立專戶專款專用等。但經審查委員會書面審查公視所提服務計畫書，其相關規劃不符基本規格所需，因此審查委員一致決議不通過。

文化部表示，有關110年「國際影音串流平台」採購案後續辦理方式，將持續研析相關法律，諮詢各界意見，往籌組國家隊的方式，擇定最佳團隊執行。

(工商 )