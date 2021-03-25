寶齡富錦（1760）腎臟新藥拿百磷再報佳音！該公司25日重訊公告，日本合作夥伴JT-Torii成功取得缺鐵性貧血症的擴充適應症，根據JT-Torii發布的新聞稿，Torii將與ASKA Pharmaceutical合作推廣此新適應症，將帶動拿百磷快速搶攻日本市場，為寶齡未來獲利增加新動能。

根據Mordor Intelligence的研究調查，全球缺鐵性貧血症的CAGR約為7.2％，其中亞洲地區為最快速成長區域．而日本Ministry of Health, Labor and Welfare也指出，約有10％的日本女性患有缺鐵性貧血症，足見市場相當龐大。

寶齡表示，貧血症的傳統治療方式為針劑注射，拿百磷以口服劑型嘗試取代需親至醫療院所接受注射治療的方式，在便利性方面，希望可以改變患者的習慣進而達到市占率。

法人表示，此次日本取得的缺鐵性貧血藥證，代表拿百磷已正式橫跨腎性及非腎性領域，而在美國Akebia年度銷售再次突破億美元大關達到1.28億美元，年成長率達16％下，預期新適應症將為寶齡未來營收及獲利吃下大補丸。

寶齡2020年營收15.68億元，營業利益1.04億元，歸屬於母公司業主淨利2,790萬元，EPS為0.36元，董事會已決議，每股擬配發現金股利0.7元。

(工商 )