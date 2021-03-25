櫃買中心25日表示，合邦股票（6103）自3月26日起預收款券並每45分鐘撮合一次；台康生技股票（6589）、台康生技一轉換公司債（65891）自3月26日起預收款券並每20分鐘撮合一次。

合邦股票因連續3個營業日達櫃買中心公布，或通知注意交易資訊暨處置作業要點第四條第一項第一款，經櫃買中心公布注意交易資訊，自3月26日起10個營業日（到4月12日止），改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業（約每45分鐘撮合一次），另依櫃買中心業務規則第12條規定：各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。

台康生技股票最近30個營業日內曾發布處置，又因連續5個營業日經櫃買中心公布注意交易資訊，自3月26日起10個營業日（到4月12日止），對台康生技股票及台康生技一轉換債，改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業（約每20分鐘撮合一次），各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。

(工商 )