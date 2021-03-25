新竹一名小三與正宮人談判時，因為一言不和，持美工刀朝正宮的臉部與胸部狂揮，致對方身上多處被劃傷，陪同正宮前往助陣的友人見狀，也持棍棒將小三打成腦震盪與骨折，事後3人都吃上官司，新竹地院分別依共同傷害罪與傷害罪，對3人判處3、4個月徒刑。

據了解，24歲的正宮不滿許姓丈夫外遇自己被冷落，2020年3月某日相約23歲郭姓小三談判，不料2女爭1男互不相讓，雙方一言不合大打出手，當場在地上扭打起來，此時小三突然拿出事前準備的美工刀，朝正宮的身上狂劃，造成對方的左小腿脛前肌肉部分破裂、右側胸、腹部與右臉部被割傷。

陪同正宮前往助陣的彭男見狀，立即跑到車內拿出棍棒加入2個女人的戰爭，將小三狂揮猛打，致腦震盪、右側鎖骨骨折、四肢多處挫傷，最終這場小三PK正宮大戰，兩敗俱傷。

事後雙方互相提告傷害罪，新竹地院法官審酌，正宮、小三、彭男3人，因感情糾紛談判破裂，竟持美工刀、棍棒暴力方式解決，考量2女傷勢不輕與經濟狀況，對正宮依共同犯傷害罪判處3月、易科罰金9萬，小三郭女依傷害罪判處4月、易科罰金12萬，助陣的彭男依共同犯傷害罪判處4月，易科罰金12萬。

(中時新聞網)