長榮海運巨型貨櫃輪「長賜輪」23日意外於蘇伊士運河擱淺，全球海運業務大受影響，並引發國際油價大漲。不過能源安全專家指出，通過中東荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）運輸的原油量，為蘇伊士運河的3倍，若當地發生意外，才真的會讓全球「崩潰」。

能源新聞網站「Energy World」25日指出，蘇伊士運河是全球至關重要的海運要道，平均每天有約50艘船隻通過，約佔全球12%；全球經海路運送的原油，也有約10%須通過蘇伊士運河，導致在長賜輪擱淺後，國際油價應聲大漲。

不過經營顧問公司「AWR Lloyd」的石油部門總經理卡普（Rajat Kapoor）表示，全球石油貿易面臨著另一處更為重大的風險，即位於沙烏地阿拉伯、伊拉克、科威特等石油輸出國家組織（OPEC）主要成員國附近，連接波斯灣（Persian Gulf）與阿曼灣（Gulf of Oman）和阿拉伯海（Arabian Sea）的荷莫茲海峽，經由該處運輸的原油量佔全球海運30%，為蘇伊士運河的3倍。

卡普指出，荷莫茲海峽的寬度僅約33.8公里，其中用於通行的2條單向航道各僅3.2公里寬，並由1條同樣寬度的緩衝區隔開。且由於該海峽的兩側分別為伊朗和阿拉伯大公國，近年來伊朗與美國關係惡化，曾威脅要動用其海軍、水雷等武力，封鎖荷莫茲海峽。

過去只要中東發生危機，原油價格都會「一飛衝天」，例如1973年阿拉伯石油禁運與1979年伊朗革命期間，國際油價都飆漲2.5倍；1991年伊拉克入侵科威特時，油價也接近翻倍。最近一次則是2019年9月沙烏地阿拉伯位於阿布蓋格（Abqaiq）的石油設施遭到攻擊，導致國際油價瞬間上揚20%。

(中時新聞網)