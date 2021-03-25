宜鼎國際（5289）與安勤科技近期展開新的合作夥伴關係，並將AIoT解決方案導入至臺北市智慧交通系統中，大力促成智慧城市發展。該解決方案以安勤所推出的EPC-APL設備，搭載宜鼎所推出的InnoAGE SSD為主，可特別適用於AI影像辨識，物件檢測，行為識別和交通流監控等應用，而宜鼎所提供的專利頻外管理技術，更幫助道路交通管理變得更加輕鬆而全面。

宜鼎與安勤雙方皆表示，未來將持續與生態圈夥伴攜手並進，齊力滿足各種智慧場域的應用發展需求，頗有深化合作佈局的味道。

宜鼎與安勤智能解決方案針對目前台北市交通流量改善問題，與臺北市交通局的信號控制系統合作，利用數位監控系統進行數據採集，再透過智能分析，提供可調節的即時交通信號控制功能，大大提高車輛和行人的交通便利性和安全性。透過數據顯示，智慧系統導入後有效減少了10～15％交通堵塞，並降低85％通訊成本。

該智能解決方案使用宜鼎的InnoAGE SSD，也是首度將頻外管理應用在交通系統中的成功案例，再加上安勤RENITY SENTINEL 2解決方案的頻內管理技術，兩者相乘，使物聯網基礎設施未來將配備更可靠和更智慧的雙頻管理，即使對於遭受資料損壞和作業系統故障等嚴重問題的邊緣設備，也能輕鬆實現遠端恢復。

宜鼎國際董事長簡川勝指出，AIoT是宜鼎近年來持續努力的方向，而安勤科技與宜鼎之間的合作關係，更為AIoT生態系統的發展成功帶來互補優勢。安勤具備工業電腦技術與解決方案的高度競爭力，而宜鼎多年來深耕不同應用的產業知識，並以堅強的技術研發團隊，不斷研發出創新解決方案，滿足最嚴格的工業要求。

簡川勝說，宜鼎所研發的InnoAGE，具備獨創的頻外管理功能，可有效賦能智能設備解決落地痛點，未來將持續接軌全球客戶，打造多元應用的AIoT整合生態鏈。

安勤副總經理練良光表示，連網設備的大量部署，不斷催促著工業物聯網加速應用，而終端市場對於設備的需求也將越來越嚴苛與全面。現今的智慧工業物聯網設備不僅要提供強大的資料收集功能，還必須整合資料安全，系統管理和遠端監控等更加複雜且關鍵的功能，因此必須具備專業的深度產業知識，才能滿足不同應用的特殊需求。」

練良光指出，安勤科技所推出的智能解決方案RENITY SENTINEL 2，係建立在軟硬體高度整合的架構下，並與宜鼎InnoAGE合作，為客戶量身訂製打造遠端管理強化系統，幫助產業持續邁向高效率與高可靠性的目標。

(工商 )