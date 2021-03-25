（東森國際董事長廖尚文。圖／東森提供）

東森國際（2614）25日召開董事會，通過109年度財務報表，全年度稅後淨利為5.21億元，每股盈餘0.94元，稅後淨利及每股盈餘分別較108年之3.91億元及每股盈餘0.70元大幅成長。

公司董事會為使資本結構達到最佳配置並提升股東權益報酬率，於今日同時決議通過109年度之盈餘分配案及現金減資案，每股配發現金股利0.8元並辦理現金減資0.5元，合計每股將發放現金1.3元，配息率及減資比率分別為85%及5%，以3月24日收盤價17.15元計算，隱含現金殖利率高達7.58％，現金股利部份預計於5月7日發放。

東森國際本次現金減資案，預計每千股減少50股，消除股份2,784萬股，減資金額2.78億元，減資後實收資本額將降為52.90億元，待110年股東常會於6月18日通過並呈奉主管機關申報生效後，將授權董事會另訂定「減資基準日」。

東森國際109年度經董事會通過之合併營收47.28億元與稅後純益5.21億元，分別較108年同期增加51.2％及33.4％，合併營收成長動能主要係來自新媒體業務持續拓展數位及家外廣告，以及寵物店透過展店及併購等策略帶動規模化經營，使得合併營收大幅成長。

而稅後純益5.21億元與每股盈餘0.94元之成長，主要係因東森國際自108年度中結束航運事業，於109年度已無航運事業之虧損影響，使得獲利亦較108年大幅成長。 展望110年，倉儲事業持續對低效能設備汰舊換新以提升作業效率，使營運量維持穩健成長。

東森新媒體持續擴大線下廣告布局，取得街道家具廣告、捷運車廂廣告，合計原有北捷、新北環狀線、桃捷、高鐵，成為線下最大交通媒體，東森新媒體整合線下交通媒體，結盟東森分眾樓宇廣告，以及線上數位廣告，約50公尺範圍內最細緻的線下精準廣告，提供最完整的廣告解決方案。

東森寵物雲目前實體門市家數達108家，已成為全台寵物實體店龍頭，將透過開發自營商品、寵物電商等策略擴展營收與獲利，有效整合集團內之資源，加乘帶動業績成長，110年仍將持續擴大寵物店規模，預計再展店72家，計達180家。

東森國際旗下東森得易購去（109）年獲利亮眼，全年度合併營收237.1億元，稅後純益14.38億元，較去(108)年同期成長131%，全年每股稅後盈餘達14.11元。成長動能主要來自東森得易購以多元通路並進模式穩定經營，台灣會員總數超過900萬人，加上東森幣使用與自營商品銷售大幅成長，使東森購物在會員成長和業績上大有斬獲。

今年除將持續開發自營商品及電商通路外，也瞄準生鮮電商市場，於去(109)年11月併購熊媽媽買菜網，並推出「東森農場」，邀請各縣市首長共同行銷台灣生鮮產品、照顧青農、支持在地農業，今年將持續開拓商品導入新客源，以維持營收獲利之持續成長。

東森得易購挾帶多通路銷售業績之大幅成長，110年前2月自結合併營收(含合併草莓網)為46.74億元，年成長率達28%，累計前2個月合併獲利為2.66億，每股盈餘為2.61元，年增率81%。 東森國際旗下自然美生物科技有限公司（香港上市股票，股票代號：00157）去（109）年營運雖受疫情影響，但全年度仍維持獲利狀態，自結年度合併營收4.11億港幣，稅後純益776萬港幣。

展望未來發展，東森自然美將持續產學合作，提升研發能量，擴大加盟展店，結合兩岸自然美研發中心生產，配合多品牌、多產品線，並運用東森集團多元通路之優勢，發展線上銷售、線下體驗商模，持續布局大陸、港澳、東南亞及美國等全球美妝市場，以創佳績。

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