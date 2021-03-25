原PO將薪資條件貼出，表示自己優先考量早班，等於月薪可領29K。(圖擷取自DCARD)

北科大畢業的男網友貼出畢業證明及薪資單，表示自己目前正是擔任清潔員一職。(圖取自DCARD)

求職時薪水的多寡會是主要的考量條件，一名20歲出頭女網友昨(24日)在網路上貼出一張照片，表示這是台積電清潔人員的薪資，分早、中、夜班，薪水則是依班別調整從29K至31K，讓她有些心動，不過她對這行的薪資不太了解，「請問一下，這樣薪水算多嗎？」對此，就有前輩分享自己的待遇，直呼已經算是優渥了。

女網友昨在Dcard上分享，她在網路上看到一張，號稱是台積電辦公室駐廠清潔的薪資條件，共分早中夜3個班次，依續開出的薪資是29K、30K、31K，享周休二日，若是假日值班會另給加班費，任職滿半年享有特休，更歡迎二度就業、外籍配偶。

不過不了解清潔員薪資，便發問這薪水是否算高，另外，更擔心年紀輕擔任清潔員會遭來異樣眼光，「年輕人做這行會怪嗎？」，貼文發出後就有同行的前輩透露，自己北科大碩士畢業，也是入行擔任清潔員，不過薪資僅有24K，所以他認為，台積電駐廠清潔開出的薪資算是不錯了。

而有網友質疑這名北科大畢業的網友是在造假，不過他現身回應，表示自己的專長在台灣很難找工作，「找不到工作，專長領域台灣屈指可數，缺錢找不到工作，只好將就」。

此外，有不少網友認為這薪資算不錯，「薪水超多，羨慕QQ」、「算多了～比辦公室行政高不少」，但有網友指出，早班薪資還說得過去，不過中夜班薪資不太合理，「早班普通，對我而言夠用了，但是中、夜少到靠北」。另一派網友則認為這薪水不夠好，「如果你想賺多一點錢，我覺得你直接去應徵台積電基礎作業員，福利好太多只是要輪早夜班，然後工作時間12小時含休息，錢會多很多」。

(中時新聞網)