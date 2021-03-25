F5E戰機失事怪共機頻擾台？ 前空軍飛官：蘇揆對任務不了解

台東志航空軍基地2架F-5E戰機22日執行訓練任務時擦撞墜海，導致飛官羅尚樺殉職、潘穎諄失聯，行政院院長蘇貞昌接受媒體訪問譴責中國大陸破壞區域和平，對台灣施加壓力加重空軍的負擔，對此前空軍飛官饒自強表示，位於台東的志航基地是部訓隊，大部份都執行訓練的任務，並不會去擔任空中攔截或是重要的作戰任務，認為共機侵擾台灣空域對這些飛行員造成的影響很小，質疑蘇揆對於軍方的系統跟處理的任務沒有深入了解。

「就像路上的車禍一樣，車禍是沒有辦法避免的」，饒自強說，不管先進或老舊的機型都有可能發生事故，且會隨著天候、機械以及人為操作因素影響飛航的安全，至於如何降低事故發生的機率，就有待於國軍精實戰備整備，規劃加強飛行的訓練品質。

最後饒自強也喊話，政府能給飛行員的保障當然越多越好，空軍現在編列預算要將馬丁貝克「Mk16」彈射椅裝在F-5E戰機上，提升逃生機率及存活率，這是值得鼓勵和肯定的，因為任何一個生命都很可貴，而且空軍飛行員的訓練費用非常昂貴，執照的取得也不容易，希望還是能夠盡量減少損傷。

(中時新聞網)