過去多給人「攻優於守」的樂天桃猿捕手「小胖」林泓育，今年開季在守備展現不錯的能力，出賽6場有5場蹲捕，有3次阻殺成功，阻殺率卻高達6成，總教練曾豪駒透露，他在春訓時在捕手教練劉家豪的協助下修正傳球動作，收到不錯的成效。

林泓育在休季時減重有成，共減了10公斤，體態明顯瘦了一圈，曾總表示，林泓育其實很在意自己的守備，但過去可能因為體型的關係，在球季中後段蹲捕負擔較大，「今年在自己要求下減重，對身體負擔也較輕，原本還擔心減重會影響到打擊的力量，但目前看起來是沒受到影響。」他在開季前6場打擊率3成64，8支安打中有3支長打。

曾豪駒認為，守備只要肯下苦心，一定會有所收穫，但他不會特別把重點放在捕手阻殺上，「更看重的反而是整體的領導能力。」

對於開季守備上有不錯的表現，林泓育不認為跟減重有相對關係，也不會特別在乎自己阻殺成功了幾次、打了幾支安打，「當捕手最重要的是要把傷害降到最低，比賽就是想要贏球，只要球隊贏球這才是最重要的。」

能夠減重成功，林泓育透露，自己主要是飲食控制，愛下廚的他時常自己煮飯，盡量吃原型食物，「其實我也是什麼都吃，就是吃多吃少的問題，但對於減重帶來的成效，可能還是要看長期才比較準。」

(中時 )