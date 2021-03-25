嘉義縣水上鄉1處廢棄物非法棄置場址，23日深夜無故起火，25日凌晨再傳復燃，讓消防人員疲於奔命。（嘉義縣政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣水上鄉1處廢棄物非法棄置場址，23日深夜無故起火，25日凌晨再傳復燃，讓消防人員疲於奔命。（嘉義縣政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

23日深夜嘉義縣水上鄉南和村一處工廠發生燃燒廢棄物火警，消防局花了6、7小時才把火滅掉，今25日清晨近6點又通報復燃，讓消防人員疲於奔命，嘉義縣環保局連續兩天協助調度怪手機具開挖滅火，決定對相關人員依違反空汙法管理不當處分土地開罰10到500萬元。

嘉縣消防局指出，23日晚上11點04分獲報水上鄉南和村後寮120號附近發生廢棄物火警，因現場廢棄物大量堆積易產生悶燒，同時通知環保局監測相關數據及怪手業者執行挖掘作業以協助滅火，總計燃燒面積約180平方公尺，火勢在24日凌晨5點30分熄滅，結果今5點49分又通報復燃，經派遣人車前往處理，火勢10點半完全熄滅，總計出動消防人員57人次，義消人員7人次及各式消防車輛22車次。

環保局表示，火警現場為後寮一處廢棄工廠內空地堆置廢棄物，2017年曾發生火災，才查出是地主出租後遭不肖業者棄置大量廢棄物，至今未完全清除，考量4年前曾經起火，後續地主應在廢棄物清除前，將廠區內廢棄物妥善處理，結果再次引起火勢，已嚴重影響公安及周遭環境，將依空汙法管理不當處分土地所有公司10萬到500萬元罰鍰，併依廢清法再裁處，同時要求業者提出廠區廢棄物處置計畫。

環保局指出，該案在台南地檢署指揮偵辦下，己破獲非法棄置廢塑膠混合物集團，並依違反廢棄物清理法第46條起訴以丁、尤姓男子為首的21人，目前環保局已將土地承租人移送行政執行署強制執行，針對清理義務人執行扣押凍結其財產，甚至拍賣不動產執行廢棄物清理作業，但後續仍有大量廢棄物未清完 ，依廢棄物清理法第71條規定，地主須負擔清理義務。

接下來環保局將要求地主加設圍籬或加裝24小時監視器，以善盡土地維護管理之責，如地主置之不理或疏於維護，環保局將依廢清法裁罰地主。

(中時 )