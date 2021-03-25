苗栗縣竹南、頭份地區實施供5停2供水措施，造成民眾恐慌，水塔等儲水容器買氣大增。（何冠嫻攝）

經濟部宣布苗栗、台中將從4月6日起，調整水情燈號轉為「紅燈」，竹南、頭份、後龍海寶里將啟動「供5停2」分區供水，其餘地區維持全天減壓供水，造成縣民人心惶惶，紛紛採購水塔、水桶儲水應戰。

苗栗縣3座水庫，永和山水庫、明德水庫、鯉魚潭水庫蓄水率僅有1成上下，水情告急，竹南、頭份地區更進入分區限水階段。苗栗縣政府說明，竹南、頭份地區分甲、乙分區停供，甲區停供期間為周二0時至周三24時，乙區停供期間為周四0時至周五24時，並在甲區設置25處臨時供水站，乙區設置26處臨時供水站，消防及醫療臨時供水載水點設置14處，其他鄉鎮市則採全日減壓供水並總量管制節水15％方式執行。

停水公告造成民眾恐慌，苗栗市有五金行業者觀察到，這幾天不管大、小型水桶銷量皆有增加。水塔業者則表示，從去年11月開始，就陸續有民眾來買水塔，甚至有農民1次就買了儲水量10噸的大水塔10座。另苗栗市美髮業者更超前部屬，去年開業前就考量到限水問題會影響營業，並購置高200多公分、容量將近10噸以上大水塔，如今碰上乾旱，盼能因應這波水情困境。

縣府強調，因應水情及用水需求，已爭取於苗栗水資中心增設1組RO逆透淨水設備，可供水1500噸，預估於5月中旬完成，另水利署規畫於苗栗市經國路旁新鑿10處抗旱水井，每日約可提供1萬噸用水，後續並將搭配Q-water淨水設備淨水後供民眾用水，呼籲民眾配合節水，以度過嚴峻水情。

(中時 )