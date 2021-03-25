eBay與外貿協會所屬台灣經貿網25日發表「自行車與運動用品產業跨境電商報告」指出，超過六成的台灣自行車與運動用品企業的跨境電商營收在疫情期間獲得正成長，有超過半數企業將加速拓展跨境電商並對未來發展深具信心，其中，綜合電商平台提供多元資源、降低進入門檻，成為中小企業經營跨境電商的首選。

疫情促使線上溝通與交流成為「新常態」，但也催生了新商機。eBay國際跨境貿易業務執行總裁兼大中華區執行長林奕彰指出，全球消費加速轉往線上，帶動歐美電商平台在流量及銷售上大幅成長。eBay歐美各大網站上，居家辦公、休閒娛樂、運動健身、家居園藝品類的產品銷售直線上升，其中自行車與運動用品的銷售表現相當亮眼。

根據調研機構Statista，全球運動器材市場商機龐大，每年市場規模年增率維持近15％的水準，2025年規模上看892.2億美元。從供給端來看，台灣自行車與運動用品展現強勁外銷動能，2020年相關產業整體出口額創下歷史新高紀錄，顯示台灣相關產業擁有完善的供應鏈，具備跨境電商的充足實力。

COVID-19疫情推升線上購物需求，為瞭解台灣自行車與運動用品產業發展跨境電商現況，eBay報告指出，針對已從事、計畫從事跨境電商等兩種發展階段企業，進行調查，發現已從事經營跨境電商的自行車與運動用品企業，有62.3％指出業務有正面成長，並對跨境電商前景更具信心；83％認為未來兩年內相關營收可望增加、81％將加大投資發展跨境電商業務，

另外，64.2％的企業則預期增加跨境電商業務的人力規模。而所有受訪企業中，超過半數表示將加速發展跨境電商計畫。

eBay國際跨境貿易事業部港台及東南亞業務發展總經理許頌恩表示，台灣擁有完善的運動用品和自行車供應鏈，台灣製造的商品品質優良、賣家的優質客服在海外消費者間也擁有好口碑，這些都是台灣中小企業可以善用跨境電商出口的利基點，也相信跨境電商會替企業帶來更多拓展市場的機會。

(工商 )