是德科技（Keysight Technologies Inc.）是提供先進設計和驗證解決方案的技術領導廠商，該公司日前宣布旗下的M8040A 64 Gbaud高效能誤碼率測試儀（BERT）通過PCI-SIG相符性測試儀器認證，可對傳輸速率達16 GT/s和8 GT/s的PCI Express 4.0（PCIe Gen4）裝置進行測試。是德科技為業界唯一擁有兩項PCI-SIG BERT系統認證的量測儀器領導廠商，可用於測試PCIe 4.0和PCIe 3.0技術。

隨著串列匯流排技術的速度不斷提升和頻寬增加，測試設備供應商須提供最新技術的測試工具。是德科技的BERT系統可針對高速通訊和多gigabit數位介面，進行準確的實體層設計驗證。Keysight M8040A 64 Gbaud高效能BERT是唯一經PCI-SIG認證的PCIe 4.0接收器測試BERT，可測試PCIe 5.0（32GT/s），並提供路徑搜尋（亦即依據一組經過定義的系統參數和目標，來評估不同的技術方法，進而選擇合適的設計），以因應新興PCIe 6.0（64GT/s）的速度。

PCI-SIG主席Al Yanes表示：「PCI-SIG很高興是德科技成為我們主要的測試合作夥伴，並且在官方研討會中，為我們的會員提供有效的相符性測試。感謝是德科技投入時間、精力和費用於我們的測試活動，特別的是他們還取得了用於官方相符性測試的設備認證，持續支持SIG的各項活動。」

是德科技商業通訊事業群副總裁Kailash Narayanan表示：「是德科技很高興我們的M8040A高效能BERT順利通過了PCI-SIG的PCIe 4.0接收器測試認證。PCI Express標準對是德科技以及我們的客戶至關重要。隨著業界開始期待PCIe 6.0的出現，我們相信M8040A獲得PCIe 4.0接收器測試認證，可增強客戶對現今測試工具的信心，同時為速度高達32 Gbaud PAM4的下一代技術打造出清晰的跑道。」

英特爾（Intel）技術專案總監Jim Pappas表示：「PCI Express I/O技術即將成為高效能I/O介面（包括Compute Express Link等加速器互連）的標準。對於在未來的Intel平台上和整個產業中，是德科技的接收器和發射器測試解決方案對進行高效能I/O技術的開發、部署和採用，至關重要。」

PCI-SIG（原為周邊元件互連特別興趣小組）負責開發並管理PCI匯流排規格，為高效能I/O互連的產業標準，針對在中央處理器和周邊裝置之間傳輸資料進行規範。目前，PCI-SIG負責管理PCI、PCI-X和PCI Express標準。

PCI-SIG持續發展PCI標準，以滿足產業需求。透過提供互通性測試和技術支援，並舉辦研討會和產業活動，PCI-SIG協助它的會員推出具競爭力的高品質產品。

(工商 )