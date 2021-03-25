專注人聲演算、第一屆「高通台灣創新競賽」冠軍團隊洞見未來（RelaJet）今（3月25）日正式推出自有品牌Otoadd，並首次發表產品「具有輔聽功能的無線耳機N1」（輔聽耳機N1）。

洞見未來科技創辦人暨執行長陳柏儒表示，自己是聽損者，一直以來的願景是讓聽力輔具使用更加便利，並且希望有需求的民眾都能有能力購買，因此將N1輔聽耳機的定價儘量拉低，讓一般民眾負擔得起，不再因為預算考量而只能選擇忍耐。他並表示，過年後已經舉辦數場試聽活動，民眾反應熱烈，四月起將會在台灣的實體及電商通路正式上市。

高通副總裁暨台灣與東南亞區總裁劉思泰表示，非常恭喜RelaJet推出自有品牌輔聽器Otoadd及無線耳機N1，更高興看到RelaJet從「高通台灣創新競賽」育成的獲勝團隊，茁壯成長為運用高通技術拓展市場的傑出新創公司。

他表示，RelaJet的人聲演算技術，在2019年「高通台灣創新競賽」就令QITC團隊及評審驚豔，獲選為冠軍；2020年，高通邀請RelaJet加入高通Qualcomm Advantage Network，成為高通全球商用生態系成員。一路以來，他見證RelaJet展現不斷向自己挑戰的新創企業家精神，高通很榮幸在RelaJet邁向成功之路，提供一臂之力。

高通技術公司副總裁暨聲音及裝載裝置總經理James Chapman指出，根據高通最新的消費者研究報告 - 音訊產品使用現狀研調報告2020，發現超過40％的消費者表示他們對提供輔聽功能的耳機感興趣。RelaJet的多人聲分離引擎解決方案，與超低功耗的高通QCC5100系列藍牙單晶片結合，不但能在現場對話中增強聽力，也有助於改善無線耳機用戶的通話品質。

隨著全球多個國家進入高齡化社會，高齡族群的聽力問題及生活品質，日益受到關注。根據世界衛生組織今年3月2日發布的世界聽力報告指出，聽力受到各種影響，除疾病、年齡外，噪音及生活型態都可能造成聽力受損。

報告指出，目前全球每5人就有1人有聽力問題，但在未來30年聽力喪失的人數可能增加超過1.5倍，從2019年的16億人增至25億人。台灣方面，PSA華科慈善基金會已在台灣各縣市舉辦共500場社區聽覺照護服務，服務超過2萬名長者。

據其2019年高齡聽力篩檢報告，台灣65歲以上的高齡失能性聽損盛行率達40％，推估全台約有137萬的高齡失能性聽損人口，高於WHO的33％。PSA華科慈善基金會聽覺照護暨推廣中心主任黃詠耀表示，聽損與失智症風險高度相關，呼籲各界重視聽力保健，建議實施全面聽力篩查，讓大家知曉自身聽力狀況，並推動完善聽覺照護網絡，讓有聽力需求的民眾可以找到適合的輔具，降低因聽損而產生的社會成本。

(工商 )