下半年保單費率又有一波大變動。保險局25日宣布，能更精確反映國人平均餘命的第六回生命表，確定7月1日上路，比現行第五回生命表平均有30％的改善，保險局副局長王麗惠表示，如定期壽險的純保費就可能在下半年減少30％，但總保費仍是會因各公司附加費用、利率及保險年齡、性別等有所不同。

壽險業者表示，定期壽險保費下半年可能會減30％，但終身壽險可能只降5％左右，不過健康險費率則可能上漲，因為平均餘命延長，健康險給付機率就會提高，如長照險、終身醫療等，費率可能要拉高10％～30％不等。保險局表示，男性保險年齡在25~35歲者，用第六回生命表費率純保費可減36～44％不等，但若是10～20歲則費率改善情況不佳，11～12歲的死亡率甚至比第五回更高，70歲以上死亡率降幅也比女性差；死亡率降最多是1歲男性，會比第五回下降50.8％。

至於女性因為平均餘命比男性長，死亡率降最明顯是在5歲以下及60、75歲，可降32～52％，1歲女性死亡率降最多，即減52.3％。

但這些費率只是反應在壽險純保費上，保單另外還有附加費用、保單預定利率會影響保費；另外健康險部分，則還要考慮各公司附加費用及各類疾病的罹病率，各公司保單的實際費用降率可能因保單種類、保障內容有所不同。

(工商 )