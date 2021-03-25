客人「吳媽媽」要求原PO必須先從大門口的花圃土裡挖出鑰匙，再將商品挨家挨戶地送到其他住戶手中。(摘自UberEats全台討論區)

美食外送平台不斷壯大，現在更與生鮮超市合作，不但提供優惠價格，更替婆媽們省下超市買菜的時間。不過近日一位外送員卻被一張訂單徹底惹怒，客人竟要求他從土裡翻出鑰匙，再將商品一一配送到公寓的其他住戶。他氣炸直呼，「在玩尋寶遊戲就是了？」

「吳媽媽你真的不要給我太誇張喔！」原PO在臉書社團《UberEats全台討論區》上表示，近日接到一筆公寓團購訂單，其中下單客人「吳媽媽」卻對他下達奇葩的指示，原PO必須先從大門口的花圃土裡挖出鑰匙，再將商品挨家挨戶地送到其他住戶手中。

原PO無奈表示，「你們公寓住戶要省運費要賺優惠我沒意見，但是弄成這樣，是在玩尋寶遊戲就是了？」他更指出，送貨完後想要跟吳媽媽借用家裡水龍頭來洗手，她卻稱「怕老公回來看到會誤會！」而拒絕，原PO氣炸表示，「誤妳X！妳幾歲我幾歲？」另外，原本說會給小費的吳媽媽，最後其實就多付8塊而已，還得意對他說不用找了。原PO坦言，要不是滑開就不能棄單了，「鬼才給妳送！」

貼文一出，網友也看傻表示，「我還以為是吳博弈呢，原來是戶戶送」、「我才不要挖土」、「好像在闖關喔！真是辛苦你了」、「誰訂的送給誰...如果大廈10幾戶也搞團購，送完一個小時就過了」。同行指出，若遇到這種情況，會直接交給訂購人，只送地點，不做善後服務，剩下是他家的事。「我只是外送，不是妳的管委會。」

(中時新聞網)