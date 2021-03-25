《國民法官法》預計2023年施行，士林地院舉行國民法官模擬法庭，蔡英文總統23日開審程序也到場參與。經過6名國民法官以及3名職業法官，以2016年施信誠槍殺妻子為藍本，經過3日審理，25日下午4時宣判，判處徒刑20年，相較於真實案例以無期徒刑定讞，國民法官判決結果較職業法官輕，連同上次士林地院的模擬法庭，已連續2次判決結果都比較輕。

模擬法庭以2016年有次家暴史的施男為背景，由身材相仿的工作人員擔任被告，卷證資料包括歷審被告供述，檢察官提出，施曾嗆法官「不敢判死」，6名國民法官則是從民間真實挑選出來，由3位職業法官引導，全程參與審判程序。

檢察官在論告時並未對殘忍殺妻的施男求處死刑，辯護人也以認罪答辯，檢、辯雙方就量刑部分互有攻防，其中3名法官認為應判處無期徒刑，經評議最後決定殺人罪部分判處18年6月、褫奪公權10年，持有改造手槍部分，判處3年半，併科罰金10萬，得易服勞役，應執行徒刑20年。

模擬法庭所選任的6位國民法官及4位備位國民法官，學歷從國中至大學畢業均有；職業部分，有公司職員、負責人、網拍、公務員、技術人員、商號負責人、家管，亦有現待業中，年齡層介於30歲至69歲區間。

士林地院院長蘇素娥表示，真實發現問題，即是成功的模擬法庭，相信經過3天的審理激盪及事後意見交流，審、檢、辯、學界及參與國民法官、備位國民法官對於國民法官法之操作，均有更深一層的熟悉與瞭解，也對《國民法官法》之推動更往前邁進一大步。

(中時 )