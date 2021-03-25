楊男在家突然感到胸痛打119求救，送醫途中失去呼吸，所幸救護員利用12導程心電圖與醫院聯手搶救回一命。（花蓮縣消防局提供／羅亦晽花蓮傳真）

楊男昨特別到分隊致謝救護人員替自己救回一命。（花蓮縣消防局提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮吉安鄉一名55歲的楊姓男子，日前在家中突感到胸痛不適，趕緊打119求救，吉安消防分隊救護員趕抵發現疑為急性心肌梗塞，利用12導程心電圖監測判讀並將資訊傳至醫院，經確認後，醫院亦整備待命，不過楊在送醫途中突失去心跳呼吸，所幸醫院已準備妥當，立即啟動心導管手術，幫助他挽回一命。

消防局救災救護指揮科表示，日前獲報指出，一名55歲民眾在家中突然感到胸口劇烈疼痛，請求救護車前往救援。隨後，立即派遣吉安分隊救護車輛前往，救護人員到場評估發現，患者出現嚴重胸悶、痛且手腳麻症狀，經查過去雖無相關病史，不過仍判斷疑為急性心肌梗塞，立即以12導程心電圖監測判讀，並同步將資訊回傳至醫院端。

消防局救災救護指揮科表示，經醫師判讀確認為急性心肌梗塞後，立即啟動醫院心導管小組整備待命接手，不過當救護車即將到達醫院前，患者突失去呼吸心跳，救護人員隨即給予CPR急救處置，並交由花蓮慈濟醫院持續進行一連串急救，讓患者恢復呼吸及脈搏，順利接受心導管手術，打通血管挽回一命，日前已康復出院。

消防局長林文瑞說，救護車上設置心電圖設備並與急救責任醫院通力合作，在現場由救護人員執行12導程心電圖檢查，透過線上醫師判讀，可趕緊將急性胸痛病人送往具心導管室的急救責任醫院，大幅提升急性心肌梗塞病人醫療照護品質。

林文瑞呼籲，民眾一旦有疑似急性心肌梗塞症狀，如胸痛、胸悶、呼吸喘、冒冷汗等狀況，應儘速撥打119求助，切勿自行開車前往醫院，並信任專業救護人員建議，儘早接受12導程心電圖檢查，透過早期診斷接受確切治療。

(中時 )