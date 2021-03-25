旱災中央災害應變中心宣布，自4月6日起，台中、苗栗的水情燈號將調整為「紅燈」，以節水15%為目標，啟動「供五停二」分區供水。用水量大的美髮、洗車業如臨大敵，不少居民大呼「要搶水了」，部分賣場與商店桶裝水的銷售量增加，連水桶都在搶。Yahoo針對「水情亮紅燈，苗栗、台中4/6起供5停2，你對台灣這一波缺水擔不擔心？」進行網路民調，截至25日晚上6點，高達84.8的人表示擔心這一波台灣缺水問題。

根據Yahoo所進行的網路民調「水情亮紅燈，苗栗、台中4月6日起供五停二，你對台灣這一波缺水擔不擔心？」截至25日晚上6點，約有4200人投票，有57.6%的人表示非常擔心、27.2%有點擔心、6.8%則表示不太擔心、6.7%非常不擔心，1.7%表示不知道／沒意見。

總統蔡英文呼籲民眾一起節約用水，共同打贏抗旱延長賽。該民調也問到「你家有沒有使用省水裝置？」有33.8%的人表示有省水裝置、61.7%的人則表示沒有省水裝置，4.5%表示不知道／沒意見

該民調也針對「你覺得台灣水價是否合理？」進行調查，有34.1%的人認為適中，24.7%的人認為算便宜、15.2%認為太便宜，17.2%則認為太貴、5.2%認為有點貴，3.6%則表示不知道／沒意見。

(中時新聞網)