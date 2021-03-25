中央銀行發布第二季定期存單標售發行時程，4月開始2年期存單每月標售金額增加200億元至800億元，第一季已從原400億元調高為600億元，這次可說首見連續二季增加發行金額，也凸顯全球資金大寬鬆，國內閒錢氾濫無處可去化，因此加發定存單回收過剩資金。

央行最新的定存單發售資訊，強調為因應金融機構資產配置需求，2年期存單每月標售金額增加至800億元，364天期定存單維持1,700億元不變。銀行資金調度主管認為，全球主要央行延續貨幣寬鬆，支撐經濟成長所需，還未到退場的時候，國內閒錢爆棚無處去化，不排除後續還有上調空間，甚至連364天期定存單也可能增量標售。

央行總裁楊金龍在3月17日第一季理事會後表示，疫情尚未完全過去，經濟復甦的不確定生仍在，國內資金環境維持寬鬆因應。但對於銀行資金無處去化，他去年底曾說，「擴大發行定存單是好方法」，結果不止今年第一季調高2年期存單每月標售金額，第二季馬上又再度增額發行。

(工商 )