荷蘭上周舉行完國會大選後，內政部長歐龍仁（Kajsa Ollongren）是籌組新聯合政府談判工作的重要負責人之一，但其辦公室證實她確診新冠肺炎後，多個周四舉行的談判被迫擱置，目前外界不清楚何時能恢復籌組聯合政府的談判。

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(工商 )

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