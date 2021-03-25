荷蘭內政部長確診新冠肺炎 籌組新政府談判被迫暫停 19:132021/03/25 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 荷蘭上周舉行完國會大選後，內政部長歐龍仁（Kajsa Ollongren）是籌組新聯合政府談判工作的重要負責人之一，但其辦公室證實她確診新冠肺炎後，多個周四舉行的談判被迫擱置，目前外界不清楚何時能恢復籌組聯合政府的談判。 自美返台補教師確診 趴趴走逾3個月 匡列接觸者10人 50歲金曲歌后曾心梅驚爆隱退歌壇 告別演唱會時間曝光 (工商 ) #談判 #荷蘭 #內政部長 #確診新冠肺炎 #籌組 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 觀念平台－通膨從容看待 景氣把握現在 04:102021/03/25 專題周報 預測機構上修GDP 多看好4字頭 04:102021/03/25 財經焦點 東京奧運聖火傳遞 今起跑 04:102021/03/25 焦點要聞 《國際社會》德國單日新增確診22,657例 創1月9日來新高 16:312021/03/25 財經 工商社論》人民幣LPR凍息近一年，未來動向值得關注 04:102021/03/25 財經要聞 補教老師入境122天確診 專家：有傳染他人風險 15:582021/03/25 生活 瑪吉斯盃全國網球賽 「網壇謝霆鋒」任代言人 20:002021/03/25 體育 復必泰疫苗封蓋鬆脫 港澳停打 04:102021/03/25 焦點新聞 胸前長「痘痘」久不消退要注意 她就醫竟確診乳癌 13:132021/03/25 健康 美國新冠病毒確診累計逾3,000萬人 14:502021/03/25 財經 3／24後出國 不適用四技申請、技優甄審入學應變方案 19:542021/03/25 生活 財經熱門新聞 【長榮輪卡運河】長賜號運河擱淺 行家揭關鍵：長榮反而能求償 - 財經 台積電全球第1靠背後「藏鏡人」 爆年花600萬養一名工程師 - 財經 【長榮輪卡運河】1秒損失10幾萬美元？內行曝船長下場 - 財經 台積電30年磨技術 張忠謀一句話 揭英特爾跨晶圓代工下場 - 財經 【長榮輪卡運河】擱淺50小時後新進度 日本荷蘭團隊登輪救援 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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