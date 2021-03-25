半導體通路商弘憶股（3312）董事會25日通過去年度財報，受惠客戶下半年訂單轉強，推升全年營收達136.79億元，年成長7.67％，毛利率、營業利益率、稅後純益率「三率三升」，稅後純益高達1.98億元，締造歷年新高，每股盈餘1.58元；弘憶股董事會也通過盈餘轉增資配股1元，發行總金額達1.25億元。
弘憶股今年前2月累計營收達25.26億元，年增34.37％。3月初公司也公布自結1月稅後純益 達1,600萬元，年增10.03倍，每股盈餘0.13元。
(工商 )
半導體通路商弘憶股（3312）董事會25日通過去年度財報，受惠客戶下半年訂單轉強，推升全年營收達136.79億元，年成長7.67％，毛利率、營業利益率、稅後純益率「三率三升」，稅後純益高達1.98億元，締造歷年新高，每股盈餘1.58元；弘憶股董事會也通過盈餘轉增資配股1元，發行總金額達1.25億元。
弘憶股今年前2月累計營收達25.26億元，年增34.37％。3月初公司也公布自結1月稅後純益 達1,600萬元，年增10.03倍，每股盈餘0.13元。
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