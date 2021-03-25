台北六福萬怡酒店原訂3月29日與團購訂房通路推出「RIMC Buy ONE get ONE」住房方案，消費者只要購買6600元住房專案，就可持該專案票券入住2晚，卻因昨晚（24日）系統出現片段內容提前上架而引發1元訂房搶訂風波。六福今（25日）表示，系統因不明原因導致消費者誤認可用1元訂房，造成短期間大量搶購，目前已將該片段內容下架，為感謝消費者的支持及關愛，經今早緊急會議溝通協商後，提出2方案補救。

六福表示原為團購訂房通路限定的住房專案，將擴大開放讓所有喜愛六福萬怡的民眾皆可購買，活動將於3月29日至4月12日全面推出15天的限時優惠，民眾可於指定連結購買專案票券後訂房，或撥打專線洽詢內容。針對已搶先購買此專案的訂單客戶，除了可選擇購買原「RIMC Buy ONE get ONE」6600元住房專案，另外也提供「2021 愛久久」住房專案，可用2999元之優惠價入住1晚（可2人入住，不含早餐），供訂戶彈性選擇。

六福也提出原方案完整內容說明：

「RIMC Buy ONE get ONE」住房方案，入住豪華客房2晚，雙人價6600元，包含翌日2客早餐外，另提供第3及第4人免費入住（僅限豪華客房雙床房，且不含早餐），以及享有每房每晚加價購1組成人早餐買1送1優惠（1成服務費依原價計算），並且住宿期間於酒店內餐廳用餐可享85折優惠（不含酒水、客房餐飲及特殊專案不適用）。

(中時 )