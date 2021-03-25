隋棠曝6年婚保鮮關鍵 接新戲內疚離開小孩

隋棠出席嬰童精品汽車安全座椅活動後。(Chicco提供)

隋棠出席嬰童精品汽車安全座椅活動後。(Chicco提供)

隋棠出席嬰童精品汽車安全座椅活動後。(Chicco提供)

隋棠25日出席嬰童精品汽車安全座椅活動，已有3年沒拍戲的她透露近期將復出，坦言心情矛盾，也考慮很久，雖然有小小的期待與雀躍感，但自己這幾年都是繞著家庭、小孩打轉，突然要離開這樣習慣已久的生活，拋夫棄子數個月，令她有種內疚感。

隋棠說，目前與老公的分工方式是，每天早上4、5點就起床的老公負責「早班」，叫小孩起床、準備早餐、送他們上學，她則是負責「晚班」，每晚要輪流跑3個小孩的房間負責講睡前故事、唱歌，如果一拍戲，可能全部工作都要落在老公身上。 至於老公對她則一直都很開明，支持她想做什麼就去做，完全不干涉她工作上的事，「因為他覺得我開心最重要，太太開心，全家就開心，想幹嘛就趕快去做」。

她與老公Tony及3個小孩的幸福家庭生活羨煞旁人，她坦言有不少真人秀節目及代言、廣告邀約，但對於是否要讓小孩面對鏡頭這件事，她一直滿卡關，跟老公都對此比較猶豫，很疑惑是否要這麼早把這個世界介紹給小孩。至於老公本人對於出現在鏡頭前則不抗拒，「他很隨性，是好好先生，也沒偶包，他完全不在乎」。

上次拍戲已經是2018年的《動物系戀人啊》，回顧6年婚姻生活，是否不悔當初的選擇？她說，婚姻真的就是要不斷的想方設法經營，而不是擁有了就這樣下去就好，雙方都要很努力經營；她常在社群軟體上分享美好的那一面，「但這不代表我們沒有經歷不好的時刻，也不代表我們沒有爭執，只是我不會把眼光鎖在不好的部分，會讓它很快過去，然後把珍貴的幸福時刻放大，這才是經營關係很重要的方向，除了婚姻，不管是戀愛、友情、親情都應該要這樣做，愈親密的關係，摩擦一定會增加，於是怎樣讓一件事變沒事，而不是讓一件事變大事，很重要！」她鮮少發抱怨文，因為覺得生活很辛苦，需要正能量，所以要給自己正能量的事物。

被問是否考慮生第四胎？她嚇壞直言：「沒有！真的太累、太可怕了！我現在忙碌的程度，已經是我可以負荷的最緊繃程度了，多生一個擔心就是多一倍，很痛苦的，夠了！這是我的極限了！」萬一不小心有了？她苦笑說：「會盡量小心啦，只能這樣說。」

(中時 )