1架美國海軍T-45「蒼鷹」(Goshawks)教練機，在德州奧蘭治格羅夫海軍輔降場（KNOG）附近墜毀，2名飛行員成功彈射，沒造成地面損失。

戰機世界(fighterj ets world)報導， 據海軍的一位發言人稱，這起事故發生在當地時間25日下午2點左右，失事地點在海軍航空基地外約3英里的牧場上。

值得慶幸的是，教練官和學生官都在飛機著火和墜毀前，即時彈射成功，雖然受了點輕傷，但並無大礙，兩人已被送往地區醫院進行檢查

(中時新聞網)