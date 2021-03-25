大都會網咖方姓協理，去年2月間到中市復興店處理客戶爭執事件，拿鐵棍到廁所怒打、摑臉張姓女員工，恫嚇「不准私下跟店內其他同事聯繫，否則也會對其他員工動手」、要「把妳抓去賣」等語，張女被打到臉腫、挫傷痛哭，去驗傷提告，方男否認犯行。台中地院依傷害罪判他徒刑3月、恐嚇罪判拘役30日，均得易科罰金，仍可上訴。

起訴書指出，45歲方男是大都會網路科技公司的協理及中區管理人，台中市復興店前何姓女員工在去年2月22日近午到店裡找張姓女員工聊天，何女因細故與顧客發生爭執，方男獲報到場處理。

方男到場了解後，憤拿鐵棍衝進店裡廁所找張女，並戳打張女腹部、摑臉，張女從廁所出來一直哭，她到辦公室，方男再拿鐵棍打她手臂，喝斥恫嚇：「不會讓妳在台中有立足之地」、「店內一年中有發生任何問題，都會算在妳頭上，不會跟妳講道理」、「不准私下跟店內其他同事聯繫，否則也會對其他員工動手」，「不准離職」、「不會輕易放過妳」，還說「把妳抓去賣」。

事後，張女到醫院驗傷，持「頭部挫傷、右側上臂挫傷」等驗傷單報案，向警方說，她在大都會網咖被「老闆」方男毆打恐嚇，頭腫、臉部及手部瘀青。方男到案，否認犯行，並聲請傳喚在2名員工到案說明，但2人都說未見聞案發經過，另有2名證人作證，聽聞方男毆打及恐嚇張女。

台中地院法官認為，方男不思理性解決問題，對員工張女施以傷害及恐嚇，且否認犯行，未與被害人達成和解、彌補傷害，依傷害罪判他徒刑3月、恐嚇罪判拘役30日，均得易科罰金。

(中時 )