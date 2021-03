Red Bull 羽球運動員戴資穎。(Red Bull提供)

由「Wings For Life 脊髓損傷研究基金會」主辦的「Wings For Life全球路跑」,將於今年5月9日登場,主辦單位推出「Wings for Life World Run」應用程式,跑友下載後能自由選擇賽道,Red Bull運動員戴資穎和黃子鵬力邀粉絲一起為不能跑的人而跑。

Wings For Life全球路跑」,是一場沒有終點,與全球零時差同步開跑的國際公益路跑賽事,出發後會有一台名為「終結者號」的車作為移動終點線,在選手起跑30分鐘後發動引擎捕捉跑者,定期加速直到追上最後一名跑者,才結束這場和自己及「終結者號」的對抗,所有跑者的名字也將出現在全球成績表上。

大會推出線上虛擬Wings For Life全球路跑,今年只要利用手機下載「Wings for Life World Run」的APP,報名者就能自由選擇自己的賽道,在5月9日參與Wings for Life全球路跑的App Run,前500名報名參賽民眾都可以獲得Red Bull能量飲料乙罐,ˋ主辦單位為替App Run增加感官聽覺體驗,參加者於跑步的過程中將聽到三位名人廣播DJ的加油打氣,以及虛擬的終結者號的逼近等語音。

大會今年邀請多位Wings for Life大使擔任隊長,包含Red Bull運動員戴資穎和黃子鵬、Red Bull電競選手閃電狼、名人跑者呱吉、姚元浩和歐陽靖、歷屆Wings for Life台灣冠軍李智群、陳雅芬、蘇志濱、李易勳,廣邀民眾參與他們的跑團,與全球跑者零時差起跑,享受一場全球連線的路跑。

(中時 )