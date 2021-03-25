基隆市長林右昌將於31日與知名作家謝哲青、葉怡蘭在松山文創園區，一同談論透過文化路徑形塑的基隆。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆市政府自2017年開始大力推動「大基隆歷史場景再現整合計畫」，從大沙灣地區到和平島，執行多項考古工作，基隆市長林右昌將於31日與知名作家謝哲青、葉怡蘭在松山文創園區，一同談論透過文化路徑形塑的基隆，即日起開放民眾免費報名參加。

「大基隆歷史場景再現整合計畫」是近幾年來基隆人琅琅上口的企畫，市府串聯基隆西岸、沙灣地區與和平島，共20個文化資產，不僅重現基隆的歷史脈絡，更成為過去記憶與當代生活的連結，也賦予這座城市不同的文化底蘊與想像，連知名導演魏德聖都親自到基隆進行參訪。

基隆市政府表示，「大基隆歷史場景再現整合計畫」集結各專業人士共同修復與挖掘，將重新在世人眼前展現，這些重要的歷史場景，連接了這座城市的過去記憶與現在生活，31日將在台北市松山文創園區舉行「文化城市大揭密發布記者會」，市長林右昌與知名作家謝哲青、飲食旅遊生活作家葉怡蘭一起談論海洋城市的文化風貌，邀請大家一起走入其中，再次認識基隆。

林右昌表示，他第一次在基隆坐船，是在海巡當排長的時候，那時候還是搭著漁船，要去基隆嶼蓋雷達哨，這次舉辦發表會，將帶民眾走一趟基隆港內的海上公路，從充滿人潮的內港小艇碼頭出發，一路在海面畫出白色浪花，不用十五分鐘，就能駛入大基隆歷史場景的沙灣心臟地帶，他說，「大家準備戴上文化歷史的眼鏡」，換個角度再重新好好端詳這座城市。

(中時 )