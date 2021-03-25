加拿大府周三在盤後宣布修正外國投資法，明確規定任何併購案，若有潛在可能控制用來生產電動車、手機與風力發電等關鍵礦物原料，就必須通過國家安全審查。政府強調繼續採取必要行動，在開放外國投資同時去保護國家安全。

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