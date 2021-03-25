加拿大修法 外國併購案涉關鍵礦物原料要經國安審查 19:202021/03/25 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 加拿大府周三在盤後宣布修正外國投資法，明確規定任何併購案，若有潛在可能控制用來生產電動車、手機與風力發電等關鍵礦物原料，就必須通過國家安全審查。政府強調繼續採取必要行動，在開放外國投資同時去保護國家安全。 科技部第69次園區審議會 核准中科2件投資案 雙管齊下促疫苗調閱小組速成立 費鴻泰批陳時中談話如流氓 (工商 ) #併購案 #關鍵礦物 #審查 #加拿大 #原料 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 金管會將訂國銀評比指標 銀行公會研提TCFD報告 04:102021/03/25 金融．稅務 周志懷》海峽兩岸機遇需塑造 關係應調整 16:132021/03/25 海納百川 生醫股回檔免驚 多頭氣勢未變 12:062021/03/25 財經 質疑數位身分證付出重大社會成本 監院要求內政部檢討改善 21:162021/03/25 政治 陸閉門審判2加拿大公民 美國務卿批把人當籌碼 07:082021/03/24 國際 美結合盟友以實力與行動應對挑戰 智庫：中國人就吃這一套 17:562021/03/25 兩岸 國內首宗金金併 日本新生銀行風光出場 18:192021/03/24 財經 北市廉政平台門檻 議員籲降為30億元 04:102021/03/24 地方新聞 售日盛金股權獲利75億日圓 日本新生銀 風光出場 04:102021/03/25 財經要聞 公視提案爭國際平台案 未獲審查通過 17:052021/03/25 生活 餐廳經理賣自己與母親護照1本1萬 遭加拿大查獲換徒刑1年2月 13:232021/03/25 社會 財經熱門新聞 【長榮輪卡運河】長賜號運河擱淺 行家揭關鍵：長榮反而能求償 - 財經 台積電全球第1靠背後「藏鏡人」 爆年花600萬養一名工程師 - 財經 【長榮輪卡運河】1秒損失10幾萬美元？內行曝船長下場 - 財經 台積電30年磨技術 張忠謀一句話 揭英特爾跨晶圓代工下場 - 財經 【長榮輪卡運河】擱淺50小時後新進度 日本荷蘭團隊登輪救援 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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