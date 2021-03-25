東元經營權之爭各界關注，東元集團會長黃茂雄25日發表聲明向股東及利害關係人致歉，並認為公司內部問題未充分討論公諸媒體，是自己教子無方；對於媒體報導，東元是「會長制」，他強調，東元絕非會長制，而是專業經理人制度。

黃茂雄聲明指出，長子黃育仁已經長大成人，爭取主導經營的企圖心為個人權利，不過這原本應屬於公司內部討論的議題，如今未充分討論即公開於媒體，導致外界聚焦於父子衝突，造成投資人和社會的不安，及公司治理的困擾、不良示範，是自己教子無方，深感愧對社會期待。

不過他也對於近日媒體報導，指涉東元是會長制，他也提出澄清，黃茂雄指出，東元絕非會長制，而是專業經理人制度，他自己也是自基層歷練進而晉升專業經營階層，東元在公司治理、永續經營上上連續多年獲獎、公司治理評鑑前5％，也台灣機電業者首家入選DJSI新興市場成份股的企業，今年也入選標準普爾最新公布的2021永續年鑑。

黃茂雄聲明並對於黃育仁無法理解他「公私分明」的原則、以及未能接受他的理念，表示遺憾，不過他強調，在私領域方面，父子親情是人生珍寶，也會珍惜是彼此相愛的家人。

(工商 )