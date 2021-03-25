英國央行發表新鈔設計 紀念數學家圖靈 19:202021/03/25 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 英國央行周四發表印上數學家圖靈（Alan Turing）頭像的新版面額50英鎊紙鈔，以紀念這位在二次大戰期間破解納粹密碼，協助英國贏得戰爭的密碼專家。他被譽為電腦科學與人工智慧之父。新鈔將在6月23日其冥誕當天開始流通。 觀念平台－通膨從容看待 景氣把握現在 股價指數期貨贏家專欄－英經濟轉佳 富時指數抗跌 (工商 ) #英國央行 #新鈔 #紀念 #數學家 #圖靈 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台幣匯率28元常態不變 估央行操作會節制 13:322021/03/24 財經 台東八仙洞打頭陣 星空音樂會與你有約 04:102021/03/25 地方新聞 重拾商場風貌 國圖徵老照片 04:102021/03/24 生活新聞 網購要求女賣家「吹1次加500」 遭截圖爆料後瞎扯是吹頭髮 08:422021/03/25 社會 阿諾為愛女辦抓周偷吃步 暗示丁香魚鈔票一把抓 21:152021/03/24 娛樂 英國3月綜合PMI升至7個月高點 助英鎊收復部分失土 22:412021/03/24 財經 紀念大屠殺 以色列駐台代表：確保暴行不再發生是人類共同責任 16:372021/03/25 政治 7場次「台東最美星空音樂會」即將引爆 15:552021/03/24 寶島 法國疫情嚴峻 新增3省封鎖且恐遭英國限制入境 14:452021/03/25 國際 台灣下一戰：拚「群體免疫」 與全球同步解封 10:122021/03/24 健康 工商社論》央行出劍 砍投機客但砍不了高房價 04:102021/03/24 財經要聞 財經熱門新聞 【長榮輪卡運河】1秒損失10幾萬美元？內行曝船長下場 - 財經 台積電30年磨技術 張忠謀一句話 揭英特爾跨晶圓代工下場 - 財經 不甩陸官媒撂話封殺 狂燒Nike球鞋背後沒說的秘密 - 財經 恐怖 台積電350億大逃殺嚇死散戶 用這1招還有救 - 財經 傳長榮「卡船」已脫困 正檢查長賜輪船身 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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