英國央行周四發表印上數學家圖靈（Alan Turing）頭像的新版面額50英鎊紙鈔，以紀念這位在二次大戰期間破解納粹密碼，協助英國贏得戰爭的密碼專家。他被譽為電腦科學與人工智慧之父。新鈔將在6月23日其冥誕當天開始流通。

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