福原愛、江宏傑驚爆4年婚變，早前福原愛更被日媒直擊與外型高大帥氣的早稻田學弟甜蜜約會兼過夜，照片一出讓她好太太形象瞬間崩壞。對此，YouTuber「Mrss佐賀太太TV」近日更在影片中透露自己查遍許多資料，赫然發現日本女性出軌率高達49%，排名世界第一，也讓網友驚訝不已，直呼：「江宏傑還真的很有勇氣，敢娶福原愛。」

佐賀太太在影片中揭露福原愛婚變事件背後的殘酷真相，她說日本女生出軌率高達49%，是世界上女性出軌率最高的國家，「我相信很多人都不是很相信這個數據，因為在大家的固有觀念裡面，覺得日本女性是又聽話又賢慧，然後老公回來以後就會畢恭畢敬啊，什麼都聽他們的。」

福原愛出軌 日本女性出軌率第一？日本丈夫從來不管的4個真正原因！

佐賀太太更稱，大家或許會以為日本男性比較大男人主義，所以絕對不會容忍妻子出軌，然而事實恰恰相反，日本男性大部分都會選擇睜一隻眼閉一隻眼。對此佐賀太太也揭密為何日本男性會願意容忍的4原因。

第一就是日本丈夫太忙了，導致沒這個心力去監督或關心妻子狀況，再來就是因為大部分家庭都是妻子管錢，所以就算發現妻子出軌，丈夫也不敢撕破臉。第三、四個原因不外乎就是為了小孩而隱忍，以及社會風氣所致。

佐賀太太說：「日本是一個非常開放的國家，對他們的性教育也非常重視，在他們的認知裡面，就會覺得男女生出軌是一件很正常的事情。」她更稱日本人對於家庭和感情分的很清楚，只要家庭能維繫、孩子還能感覺到家庭快樂氣氛，出軌並不會影響到夫妻關係。

(中時新聞網)