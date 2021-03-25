美國著名社交媒體公司臉書（Facebook）對外宣稱，最近發現中國大陸駭客利用假帳戶與假網頁做為誘餌，藉以侵入中國境內與境外維吾爾人所使用的電腦和智慧手機。受害者多為維吾爾的政治異議人士、社運活動人士、媒體記者，遭駭客入侵的地區包括與居住在土耳其、哈薩克斯坦、美國、敘利亞、澳大利亞、加拿大與其他國家。

據《美聯社》報導，臉書表示，來自中國大陸的駭客利用臉書假帳號和欺詐式網站，對前述國家的維吾爾人使用的電腦和智慧手機發動極精密的入侵行動，這些駭客創建的詐騙網站，其流量甚至與維吾爾族流行的合法新聞網站相當。

臉書說，這些假帳帳、網站或應用軟體包含惡意鏈接，一旦點擊之後，使用者的電腦或智慧手機將被秘密植入網路監視軟體。網路安全公司FireEye稱，該軟體可以獲取包括受害者位置，網頁點擊和個人聯絡簿等訊息。

土耳其的維吾爾族人在伊斯坦堡抗議中國大陸的維吾爾族政策。最近美國與歐盟亦針對新疆維吾爾人問題與中國展開激烈交鋒，並相互進行制裁措施。（圖／美聯社）

臉書公司表示，在2019年和2020年，遭這些駭客鎖定的目標不到500人。該公司表示，他們在日常安全工作中發現了該駭客網絡，停用了駭客使用的假帳號，並通知了可能受到駭客威脅的用戶，大部分駭客行動都發生在非臉書的網站和平臺上。

臉書安全政策負責人格萊切（Nathaniel Gleicher）說：駭客創建這些個人帳號或網站來建立社群關係，以此誘騙使用者點閱後植入監控軟體。

Facebook的調查發現，駭客與兩家總部位於中國大陸的科技公司之間存在聯繫，但與中國政府沒有直接聯繫。由於中國政府的新疆維吾爾民族政策受到批評，但是，FireEye公司在一份聲明中表示，「我們相信這項行動是在中國政府的支持下進行的」。

(中時新聞網)